Avrupa Parlamentosu'nda "Rusya propagandası" için rüşvet iddiası

Belçika Parlamentosunda yabancı ülkelerin müdahaleleri konusunda oturum düzenlendi.
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "Rusya'nın propaganda ağı" olarak tanımladığı yapıyı çökertmek için Belçika ve Çekya istihbarat servisleri arasında son zamanlarda yakın işbirliği olduğunu aktardı.
Söz konusu milletvekillerin adını paylaşmayan De Croo, Rus kuruluşlarının milletvekillerine yaklaştığını ve Rusya yanlısı söylemleri yaymaları için mali teşvikler sağladığını iddia etti.
De Croo, "Rusya'nın burada Rus propagandasını teşvik etmek için milletvekillerine ödeme yaptığı ortaya çıktı" ifadesini kullandı.
ÇEKYA'DAN RUSYA PROPAGANDASINA YAPTIRIM
Çekya Güvenlik Bilgi Servisi (BIS) dün, merkezi Prag'da bulunan ve Rusya'nın finanse ettiği bir "propaganda ağının" açığa çıkartıldığını duyurmuştu.
Çekya Başbakanı Petr Fiala, Çek istihbarat birimi tarafından, Rusya'nın finanse ettiği ve merkezi Prag'da bulunan "Avrupa’nın Sesi" haber sitesinin "Avrupa Birliği (AB) ve ülkesinin güvenliğine yönelik ciddi faaliyetlerde" bulunduğunun tespit edildiğini söylemişti.
Fiala, haber sitesinin AB'nin Rusya'ya karşı Ukrayna ordusuna yardımda bulunmamasını teşvik eden içerikler ürettiğini belirtmişti.
Fiala, bu gelişmeler üzerine, başta Avrupa'nın Sesi haber sitesi olmak üzere Rus siyasetçi ve iş insanı Viktor Medvedchuk ile siyasetçi ve medya yapımcısı Artyom Marchevsky’nin yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.
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