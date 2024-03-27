Müfettişler Rusya'ya yönelik terörizmde "Batı finansmanını" soruşturacak

Rusya'da devlet müfettişleri, Batı'nın Rusya'ya karşı terörizme dahiliyetini araştıracak.

Müfettişlerin, Batılı ülkeler tarafından Rusya'ya karşı terörizmin organizasyonu ve finansmanının araştırılması için milletvekillerinden gelecek talebi inceleyeceği bildirildi.

Moskova'da geçen cuma günü 139 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlenmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus yetkililer, saldırıda Ukrayna, ABD ve İngiltere'nin parmağı olduğunu iddi ediyor.