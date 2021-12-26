Avrupa'da ilk: İspanya'da plajda sigara içmek yasaklanıyor

Çevreye en çok zarar veren atıklardan biri olan izmaritler, yalnızca görüntü kirliliğiyle kalmıyor aynı zamanda geri dönüşümü olmayan ve zehirli maddeler yayan plastik polimer içermesi nedeniyle de doğayı zehirliyor. Toplamda yaklaşık 8 bin kilometrelik alana yayılan sahillere sahip İspanya'da hükümet, izmaritlerin neden olduğu kirliliği önleyebilmek için yasal düzenlemeye gidiyor.

283 BİN KİŞİ İMZA ATTI



Halihazırda Barselona ve Kanarya Adaları'nda sahillerde sigara içmek yasak. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte bu yasak tüm sahillerde geçerli olacak. Atılan bu adım, 283 bin kişinin yasal düzenleme yapılması talebiyle imza attığı ve İspanya hükümetine gönderilen bir imza kampanyasının ardından geldi.



No Fumadores (Sigaraya Hayır) kampanya grubu mensuplarından Fernandez Megina, imza kampanyasının artık bu adımın atılması için hükümetin daha fazla bekleyemeyeceğini kanıtladığını söyledi.



AVRUPA'DA ULUSAL KAPSAMDA İLK KARAR

Avrupa'da Güney Fransa ve Sardunya gibi çeşitli bölgelerde bu yönde yerel bazda kararlar mevcut olsa da, sahillere yönelik ulusal kapsamda bir karar ilk kez İspanya'da uygulanmış olacak. Parlamentoya çevreci bir parti tarafından sunulan teklif, 182 evet, 70 ret, 88 kararsız oyla kabul edildi.



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