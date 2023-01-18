Avrupa'nın başkentinde gece uçuşu yasaklanıyor

Brüksel Belediye Meclisi, gece uçuşlarının yasaklanması için adım attı.

Belediye Meclisi'nde iktidar ve muhalefet milletvekilleri tarafından onaylanan önergede, Federal Hükümetten Brüksel üzerinden 22:00 ile 07:00 saatleri arasında uçuşları yasaklaması talep edildi.



Önerge ayrıca hükümetten sağlık, çevre ve ekonomik konuları dikkate alarak, havalimanındaki hareketlere yıllık bir sınır koymasını ve modeli veya yaşı nedeniyle gürültü emisyonları, eşikleri aşan belirli uçak kategorilerini yasaklamasını istiyor.



Ayrıca belediye meclisi, hükümetin, genel çıkarlara, kamu sağlığına ve halkın güvenliğine saygı göstermek için, mümkün olduğunca ve rüzgar standartlarına uygun olarak, yoğun nüfuslu bölgelerde uçuşlardan kaçınma ilkesini sürdürmesini de talep ediyor.



Talepler aynı zamanda yasalara ve özellikle Brüksel Bölgesi'nin 27 Mayıs 1999 tarihli 'Gürültü' Kararnamesi'ne ve infaz edilebilir mahkeme kararlarına uygunluğu da içeriyor.

Son olarak, önerge ile Federal Hükümete, prosedürlere uyulmasını sağlamak ve hava yollarını düzenleyen kurallara uyulmamasının yaptırıma tabi tutulmasını garanti etmek için bağımsız bir gözetim otoritesi kurması çağrısında da bulunuyor.