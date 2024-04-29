Nijerya'da menenjit salgını: Yobe eyaletinde ölenlerin sayısı 85'e çıktı

Nijerya'nın Yobe eyaletinde yılbaşından bu yana menenjit salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Nijerya'da menenjit salgını: Yobe eyaletinde ölenlerin sayısı 85'e çıktı
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Yobe Eyaleti Sağlık Komiseri Muhammad Lawan Gana, yaptığı yazılı açıklamada, ocaktan bu yana eyaletin farklı bölgelerine menenjit salgının yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Yılbaşından bu yana salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 85'e çıktığını kaydeden Gana, hastalığa yakalanan 2 bin 510 kişinin tedavi edilerek hastaneden taburcu olduğunu ifade etti.

Gana, sağlık çalışanlarının kapı kapı dolaşarak aktif vaka taraması yaptıklarını kaydetti.

hükümeti, 2030 yılına kadar menenjit hastalığını yenmek için yeni tedbirler aldığını açıklamıştı.

Hava yoluyla bulaşabilen menenjit, beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alabiliyor.

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