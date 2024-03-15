Avustralya Alpleri'nde dünyanın en büyük kar kaybı riski

Almanya Bayreuth Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından bugün yayınlanan çalışma, iklim krizinin hızlanan sonuçları konusunda uyarıda bulundu.



Çalışma, yüksek emisyonlu bir gelecekte dünya genelindeki kayak alanlarının yüzde 13'ünün tüm doğal kar örtüsünü kaybedebileceğini öngördü.



Çalışmada, "Bu yüzyıl içinde devam eden iklim değişikliği, mevcut kayak alanlarındaki kar miktarında küresel olarak önemli bir azalmaya yol açacak" ifadesine yer verildi.



Araştırma, gelecekte tamamen kar bulunmayan kayak alanlarında önemli bir artış olacağını öngörüyor.



Çalışma, Avrupa Alpleri, And Dağları, Appalachian Dağları, Avustralya Alpleri, Japon Alpleri, Güney Alpler ve Rocky Dağları dahil olmak üzere yedi büyük dağlık kayak bölgesini kapsıyor.

KAR MİKTARI DÜNYA GENELİNDE AZALACAK



Kayak merkezleri için üç farklı iklim değişikliği senaryosunun sonuçları değerlendirildi: "düşük", "yüksek" ve "çok yüksek" emisyonlar.



Her üç durumda da, yedi büyük dağlık alanda kar miktarı yıllık bazda "dünya çapında" önemli ölçüde azalacak.



Çalışmada, "Yüksek emisyon senaryosu altında, güney yarımküredeki kayak alanları iklim değişikliğinden en ciddi şekilde etkilenecek" ifadesine yer veriliyor.



Avustralya'nın yüzde 78'lik düşüş oranı, değerlendirilen başlıca kayak bölgeleri arasında açık ara en yüksek sırada yer alıyor.



Bunlar arasında yüzde 42 ile Avrupa Alpleri, yüzde 50 ile Japon Alpleri ve yüzde 51 ile Yeni Zelanda'nın Güney Alpleri yer alıyor.