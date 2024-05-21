Avustralya hükümetine İsrail'e silah ihracatını durdurma çağrısı

Avustralya Uluslararası Adalet Merkezi (ACIJ) Başbakan Anthony Albanese hükümetini Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kararlarını desteklemeye çağırdı.

UCM dün İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılmasını istedi.

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları liderlerinden Muhammed Diab, İbrahim el Masri ve İsmail Heniye hakkında da yakalama emri taleo etti.



ACIJ, mahkeme savcısı Kerim Han'ın çabalarını desteklemeye çağırıken, Avusturalya hükümetinin, mahkeme tarafından verilen tutuklama kararlarına uymak ve bunları uygulamakla yükümlü olduğunu hatırlattı.



ACIJ İcra Direktörü Rawan Arraf, UCM savcısının tutuklama emri taleplerinin hükümeti “uluslararası suçların işlenmesine yardımcı olabilecekleri konusunda daha fazla uyarmak” zorunda bıraktığını söyledi ve Avustralya'nın İsrail'e parça ve bileşenler dahil tüm silah ihracatına son vermesi çağrısında bulundu.



Arraf, hükümetin İsrail ordusunda görev yapmış ve yapmakta olan Avustralyalıları da acilen soruşturması gerektiğini söyledi.

