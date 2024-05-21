Netanyahu'dan tutuklama kararına tepki: UCM’ye taşınan yeni bir antisemitizm

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, kendisi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin tutuklama kararı başvurusunun, “üniversite kampüslerinden UCM’ye taşınan yeni bir antisemizm örneği olduğunu” öne sürdü. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da talebin, Gazze savaşına müdahale etmeye yönelik “utanç verici bir girişim" olarak nitelendirdi.

Netanyahu'dan tutuklama kararına tepki: UCM’ye taşınan yeni bir antisemitizm

Netanyahu, UCM Başsavcısı Han'ın tutuklama kararı başvurusuna ilişkin görüntülü açıklama yayımladı.

Başsavcının başvurusunun “saçma ve yanlış” olduğunu savunan Netanyahu, bunun “tüm devletine ve ordusuna yöneltildiğini” iddia etti.

Netanyahu, 7 Ekim’den bu yana büyük bir insanlık felaketine yol açtıkları Gazze’deki saldırıların devam edeceğine işaret ederek, “UCM’nin, İsrail’in Hamas’ı devirmesini engellemeyeceğine söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sona ermesi talebi ve ’e destek amacıyla birçok ülkede üniversitelerde yapılan gösterilere atıfta bulunan Netanyahu, söz konusu başvurunun “üniversite kampüslerinden UCM’ye taşınan yeni bir antisemitizm örneği olduğunu” öne sürdü.,

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da bugün yaptığı açıklamada, kendisi ve Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarılması talebini Gazze savaşına müdahale etmeye yönelik “utanç verici bir girişim" olarak nitelendirdi.

Gallant X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Savcı Karim Khan'ın İsrail Devleti'nin meşru müdafaa ve rehineleri serbest bırakma hakkını inkar etme girişimi kesinlikle reddedilmelidir” dedi.

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NETANYAHU İÇİN TUTUKLAMA KARARI BAŞVURUSU

UCM Başsavcısı Kerim Han, Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "tutuklama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

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