Netanyahu'dan tutuklama kararına tepki: UCM’ye taşınan yeni bir antisemitizm

Netanyahu, UCM Başsavcısı Han'ın tutuklama kararı başvurusuna ilişkin görüntülü açıklama yayımladı.



Başsavcının başvurusunun “saçma ve yanlış” olduğunu savunan Netanyahu, bunun “tüm İsrail devletine ve ordusuna yöneltildiğini” iddia etti.



Netanyahu, 7 Ekim’den bu yana büyük bir insanlık felaketine yol açtıkları Gazze’deki saldırıların devam edeceğine işaret ederek, “UCM’nin, İsrail’in Hamas’ı devirmesini engellemeyeceğine söz veriyorum” ifadelerini kullandı.



İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sona ermesi talebi ve Filistin’e destek amacıyla birçok ülkede üniversitelerde yapılan gösterilere atıfta bulunan Netanyahu, söz konusu başvurunun “üniversite kampüslerinden UCM’ye taşınan yeni bir antisemitizm örneği olduğunu” öne sürdü.,

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da bugün yaptığı açıklamada, kendisi ve Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarılması talebini Gazze savaşına müdahale etmeye yönelik “utanç verici bir girişim" olarak nitelendirdi.

Gallant X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Savcı Karim Khan'ın İsrail Devleti'nin meşru müdafaa ve rehineleri serbest bırakma hakkını inkar etme girişimi kesinlikle reddedilmelidir” dedi.