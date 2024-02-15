Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'dan ortak bildiri: İsrail'in Refah'a saldırı planı "felaket" olur

ACİL İNSANİ ATEŞKES ÇAĞRISI



Açıklamada, "acil insani ateşkes" ve her iki tarafın da esirleri serbest bırakması gerektiği vurgulanarak, "Gazze'de insani yardıma duyulan ihtiyaç hiç bu kadar büyük olmamıştı. Sivillere hızlı, güvenli ve engelsiz insani yardım sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.



Uluslararası Adalet Divanının (UAD) "geçici tedbirlere ilişkin kararlarının bağlayıcı olduğu" hatırlatılan açıklamada, "UAD nettir; İsrail temel hizmetlerin ve gerekli insani yardımın ulaştırılmasını sağlamalı ve sivilleri korumalıdır." uyarısı yapıldı.



Açıklamada, İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı barışı güvence altına alacak bir yol bulmak için iki taraflı çözümün gerekli olduğuna dikkat çekildi.



Hamas'a "silahlarını ve tüm esirleri derhal serbest bırakması" çağrısı yapılan açıklamada, "Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırılarının bir kez daha kesin bir dille kınandığı" belirtildi.



Açıklamada, Filistinlilerin ve İsraillilerin barış, güven ve onur içinde yan yana yaşayacağı bir Filistin devletinin kurulmasını da içeren iki devletli bir çözüme olan bağlılığın sürdürüldüğü vurgulandı.



İsrail ordusu Nasır Hastanesi'ni kışlaya çeviriyor Haberi Görüntüle "GÜVENLİ BÖLGE"DEN ZORUNLU GÖÇ PLANI



Gazze’ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.



İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için "güvenli bölge" ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.



Refah’ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.



Uluslararası toplum İsrail’i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.



Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin