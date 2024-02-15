İsrail ordusu Nasır Hastanesi'ni "kışlaya" çeviriyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesine baskın düzenleyerek hastaneyi "kışlaya çevirmeye" başladığı bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nasır Hastanesinin güney duvarını yıkarak baskın düzenlediği aktarıldı.
İsrail güçlerinin hastaneyi "kışlaya çevirmeye başladığı" ifade edilen açıklamada, askerlerin hastanedeki ambulans merkezi ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırını hedef aldığı ve buldozerlerle hastane yerleşkesindeki toplu mezarları yerle bir ettiği kaydedildi.
İsrail askerlerinin, hastaneden ayrılamayan Filistinlileri ve sağlık ekiplerini tehditlerle hastaneden zorla ayrılmaya zorladığı ifade edildi.
Açıklamada İsrail güçlerinin hastane yönetiminden yoğun bakımdakiler, solunum hastaları ve küvezdeki bebekler de dahil tüm hastaları tek bir binaya toplamasını istediği belirtildi.