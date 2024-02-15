İsrail ordusu Nasır Hastanesi'ni "kışlaya" çeviriyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesine baskın düzenleyerek hastaneyi "kışlaya çevirmeye" başladığı bildirildi.

İsrail ordusu Nasır Hastanesi'ni "kışlaya" çeviriyor - 1

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nasır Hastanesinin güney duvarını yıkarak baskın düzenlediği aktarıldı.

İsrail güçlerinin hastaneyi "kışlaya çevirmeye başladığı" ifade edilen açıklamada, askerlerin hastanedeki ambulans merkezi ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırını hedef aldığı ve buldozerlerle hastane yerleşkesindeki toplu mezarları yerle bir ettiği kaydedildi.

İsrail askerlerinin, hastaneden ayrılamayan Filistinlileri ve sağlık ekiplerini  tehditlerle hastaneden zorla ayrılmaya zorladığı ifade edildi.

Açıklamada İsrail güçlerinin hastane yönetiminden yoğun bakımdakiler, solunum hastaları ve küvezdeki bebekler de dahil tüm hastaları tek bir binaya toplamasını istediği belirtildi.

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İsrail ordusu Nasır Hastanesi'ni "kışlaya" çeviriyor - 2

"SABAHA KADAR MÜHLET"

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Nasır Hastanesinin avlusuna baskın düzenleyip hastaneye ateş açtığını söyledi.

İsrail güçleri, gece saatlerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin hastaneyi boşaltması için saat 07.00'a kadar mühlet vermişti.

İsrail, dün silah zoruyla hastaneye sığınan çok sayıda yerinden edilmiş Filistinliyi zorla tahliye ederek Refah'a gitmeye zorlamış, aralarında sağlık personeli ve gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi de alıkoymuştu.

Hastanede bulunanlar, İsrail ordusuna ait bir askeri buldozerin dün hastaneden çıkanları engellediğini, geri dönmek zorunda kalan kişilerin hastanede kuşatma altında kaldığını söylemişti.

İsrail ordusu Nasır Hastanesi'ni "kışlaya" çeviriyor - 3

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, daha önce yaptığı açıklamada hastanede bin 500 yerinden edilmiş Filistinli, 190 sağlık personeli ve onların ailelerinden 299 kişinin bulunduğunu duyurmuştu.

Kudra, hastanede 273 hareket edemeyen hasta ve onların 327 refakatçisi ile yoğun bakımda 18, küvezde 3 bebek ve 35 diyaliz hastasının da bulunduğunun altını çizmişti.

İsrail ordusu, çarşamba günü iki haftayı aşkın süredir kuşatma altında tuttuğu yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin boşaltmasını istemişti.

İsrail ordusu Nasır Hastanesi'ni "kışlaya" çeviriyor - 4

DSÖ ENDİŞELERİNİ BİLDİRMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail kuşatması altındaki Nasır Hastanesinde yaşananlardan endişe duyduğunu belirtmişti.

Ghebreyesus, yaşanan çatışmaların tıbbi ekipman ve malzeme depolama tesislerini yok ettiğini, hastaneye erişimi engellediğini ve ihtiyaç sahipleri için güvenli bir koridorun olmadığını aktarmıştı.

İsrail ordusu Nasır Hastanesi'ni "kışlaya" çeviriyor - 5

Son 4 gün içinde hastaneye ulaşmak isteyen 2 DSÖ misyonunun engellendiğine dikkati çeken Ghebreyesus, hastane personeliyle iletişimlerinin kesildiğinin altını çizmişti.

Nasır Hastanesinin Gazze'deki sağlık sisteminin omurgasını oluşturduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Bu hastanenin korunması gerekir. İnsani yardım erişimine izin verilmeli. Hastanelerin hayat kurtarma işlevini yerine getirebilmeleri için güvenlik altına alınması gerekiyor. Hastaneler askerileştirilmemeli veya saldırıya uğramamalı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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