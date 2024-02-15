İsrail ordusu Nasır Hastanesi'ni "kışlaya" çeviriyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, daha önce yaptığı açıklamada hastanede bin 500 yerinden edilmiş Filistinli, 190 sağlık personeli ve onların ailelerinden 299 kişinin bulunduğunu duyurmuştu.

Kudra, hastanede 273 hareket edemeyen hasta ve onların 327 refakatçisi ile yoğun bakımda 18, küvezde 3 bebek ve 35 diyaliz hastasının da bulunduğunun altını çizmişti.

İsrail ordusu, çarşamba günü iki haftayı aşkın süredir kuşatma altında tuttuğu yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin boşaltmasını istemişti.