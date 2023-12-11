Avustralya öğrenci vizesi şartlarını zorlaştırıyor

Avustralya İçişleri Bakanlığı, göçmenlik yasalarına ilişkin planladığı reformları yayımladı.



Reformun, mevcut göçmenlik yasalarının daha işlevsel hale getirilmesi amacıyla yapılacağı belirtildi.



Buna göre, eğitim için ülkeye gelen göçmenlerde "daha yüksek standartlar" aranacak, öğrenciler vize alabilmek için daha detaylı dil sınavına tabi tutulacak.



Yunan adaları için 7 günlük vize: Turizmciler kararı nasıl karşıladı? Haberi Görüntüle Avustralya İçişleri ve Siber Güvenlik Bakanı Clare O'Neil, "Öğrencilerin, Avustralya'ya eğitim almak için geldiklerinden emin olmak istiyoruz. Bunun suistimal edildiği birçok uygulamayla karşılaştık." ifadesini kullandı.



Resmi verilere göre, Avustralya'da 650 bin yabancı öğrenci bulunuyor.