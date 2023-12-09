Yunan adaları için 7 günlük vize: Turizmciler kararı nasıl karşıladı?
Türk vatandaşlarının 7 günlük vize ile Yunan adalarını ziyaret etmesine imkan sağlayan uygulama Avrupa Birliği Komisyonu tarafından onaylandı. Turizmciler kararı olumlu karşıladı. Uygulamanın iç pazardaki fiyatları dengeleyeceğini söyleyen turizmciler, iki ülke arasında çift yönlü feribotlarla alışveriş imkanına dikkat çekiyor.
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