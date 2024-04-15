Avustralya'da bir saldırı daha: Piskopos dahil 4 kişi bıçaklandı

Avustralya'da bir kez daha bıçaklı saldırı yaşandı.

Polis, başkent Sidney'de bir kilisede meydana gelen bıçaklı saldırıda durumu ciddi olan 50'li yaşlarındaki piskopos da dahil olmak üzere en az dört kişinin yaralandığını söyledi.

Olay yerinde 11 ambulans olduğu aktarıldı.



Bir polis sözcüsü, saldırının ardından yaptığı açıklamada, memurların bir kişiyi tutukladığını söyledi.

GAZZE GEZİSİNİ ANLATIRKEN SALDIRIYA UĞRADI



Saldırı, Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde düzenlenen ayin sırasında meydana geldi. Ayin sırasında konuşma yapan piskopos Gazze Şeridi'ne yönelik gezisini anlatırken saldırıya uğradı.



Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındığı belirtildi. Olay yerine ulaşan polis etkinlik için toplanan büyük kalabalığı kontrol altına aldı.



Bu, Sidney'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 6 kişinin öldürülmesinin ardından, üç gün içinde gerçekleşen ikinci toplu bıçaklama olayı olarak dikkat çekti.

VİDEO: AVUSTRALYA'DA KİLİSEDE BIÇAKLI SALDIRI

