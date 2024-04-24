Avustralya'da kilise saldırısı: 7 kişi gözaltına alındı

Avustralya'nın Sidney kentindeki bir kilisede 15 Nisan tarihinde bıçaklı saldırı düzenlendi.



Yeni Güney Galler (NSW) Eyaleti Komiser Yardımcısı David Hudson, soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Sidney'in güneybatısındaki muhitlere 400'den fazla polis memuruyla operasyon düzenlendiğini belirten Hudson, gözaltına alınan 15-17 yaşlarındaki 7 gencin "aşırıcı ve şiddet yanlısı bir ideolojiden etkilendiğini" öne sürdü.



Hudson, gözaltına alınanların, halk için tehdit oluşturduğunu ifade etti.



Sidney kentindeki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde 15 Nisan'da canlı yayımlanan ayinde Piskopos Mar Mari Emmanuel hedef alınmıştı. Piskopos ve 3 kişi yaralanmış, saldırgan yakalanmıştı.



Yeni Güney Galler Emniyet Müdürü, 16 Nisan'da saldırının "terör eylemi" olarak soruşturulacağını bildirmişti.



Polis, 17 Nisan'da, saldırının hemen sonrası kilise çevresinde toplanarak olay çıkaranlarla ilgili ilk gözaltının yapıldığını, 19 yaşındaki bir kişinin evinden gözaltına alındığını aktarmıştı.

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