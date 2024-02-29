Avustralya'da orman yangını: 30 bin kişi tahliye ediliyor

Avustralya Meteoroloji Bürosu'na göre, sıcak, kuru ve rüzgarlı koşullar Victoria ve Güney Avustralya'nın bazı kısımlarında “aşırı ila felaket düzeyinde" yangın tehlikesi yarattı.



Bölgede ayrıca şiddetli gök gürültülü ve yıldırım çarpma riskini artıran bir fırtına da bekleniyor.



Yetkililer, yaklaşık 30 bin kişiye Victoria'nın bazı kısımlarını tahliye etmeleri emrini verdi.



Victoria Ülke İtfaiye Otoritesi (CFA) baş memuru Jason Heffernan'ın güncellemesine göre, sıcaklıklar hızla 40 dereceye kadar yükseliyor ve rüzgarlar saatte 60 ila 70 kilometreye ulaşıyor.



Heffernan, "Aşırı yangın tehlikeleri meyvelerini veriyor ve aslında şu anda felaket koşulları görüyoruz" dedi.

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Eyaletin acil durum departmanına göre itfaiyeciler, Melbourne'un yaklaşık 190 kilometre batısındaki kırsal Bayindeen kasabasında bir haftadır kontrol altına alınamayan bir orman yangınıyla mücadele ediyor.



Halihazırda altı ev yıkıldı ve yetkililer rüzgarlı ve kuru koşulların yüksek yoğunluklu yerleşim bölgelerinin yakınında alevleri körükleyebileceğinden korkuyor.



Meteoroloji Bürosu'na göre, Victoria'nın büyük bir kısmı için "aşırı" yangın derecelendirmesi yayınlanırken, eyaletin batı Wimmera bölgesine "felaket" riski verildi.



Bu, yangınların başlaması durumunda "kontrol edilemez ve kontrol altına alınamaz" olacağı anlamına geliyor.



Victoria Orman Yangını Yönetimi sosyal medya hesaplarında 100'den fazla eyalet ormanının kapatıldığını söyledi. Düzinelerce okul ve çocuk bakım merkezi de kapatıldı.

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2019'dan 2020'ye Kara Yaz orman yangınları olarak adlandırılan orman yangınları Avustralya'nın geniş alanlarını yok etmişti ve ülke çapında 33 kişi ölmüştü.



90 gün süren yangınlarda çoğunluğu ormanlar, parklar ve kritik hayvan yaşam alanlarını kapsayan tarlalardan oluşan 1,5 milyon hektardan fazla alan büyük zarar görmüştü. NTV’yi sosyal medyadan takip edin