Teksas'ta orman yangını: Nükleer silah tesisi kapatıldı
Teksas'ta kontrolden çıkan orman yangınları ülkenin en önemli nükleer silah tesislerinden birinin kapatılmasına neden oldu. Eyaletin Panhandle kırsalındaki küçük kasabalarda yaşayan halk tahliye edildi.
Bugün erken saatlerde ABD'nin Teksas eyaletini kasıp kavuran bir dizi orman yangını tahliyelere yol açtı ve binlerce kişinin elektriğini kesti.
Güçlü rüzgarlar, kuru otlar ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yangınları beslerken artan risk nedeniyle bir nükleer silah tesisinin kapatıldı.