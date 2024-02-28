Teksas'ta orman yangını: Nükleer silah tesisi kapatıldı

Teksas'ta kontrolden çıkan orman yangınları ülkenin en önemli nükleer silah tesislerinden birinin kapatılmasına neden oldu. Eyaletin Panhandle kırsalındaki küçük kasabalarda yaşayan halk tahliye edildi.

Teksas'ta orman yangını: Nükleer silah tesisi kapatıldı - 1

Bugün erken saatlerde ABD'nin Teksas eyaletini kasıp kavuran bir dizi orman yangını tahliyelere yol açtı ve binlerce kişinin elektriğini kesti.

Güçlü rüzgarlar, kuru otlar ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yangınları beslerken artan risk nedeniyle bir nükleer silah tesisinin kapatıldı.

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Teksas'ta orman yangını: Nükleer silah tesisi kapatıldı - 2

Yerel acil durum yetkilileri, bilinmeyen sayıda ev ve yapıların hasar gördüğünü veya yıkıldığını söyledi.

ABD'nin nükleer silah yapımında bir numaralı tesislerinden biri olan Pantex'in de dün gece faaliyetlerini durdurduğu bildirildi.

Teksas'ta orman yangını: Nükleer silah tesisi kapatıldı - 3

Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin Pantex'teki Üretim Ofisi sözcüsü Laef Pendergraft bir basın toplantısında, "Personelimizi, büyük bir dikkatle bölgeden tahliye ettik. Ancak bu senaryolar için eğitim almış, sahada bulunan ve tesis sahasında herhangi bir gerçek acil durumun ortaya çıkması durumunda hazır olan iyi donanımlı bir itfaiye teşkilatımız var" diye konuştu.

Teksas'ta orman yangını: Nükleer silah tesisi kapatıldı - 4

Pantex, Amarillo'nun 27,36 kilometre kuzeydoğusunda ve Dallas'ın yaklaşık 515 kilometre kuzeybatısındadır.

1975'ten bu yana ABD'nin atom bombalarının ana montaj yeri olmuştur. 

Teksas'ta orman yangını: Nükleer silah tesisi kapatıldı - 5

Teksas Valisi Greg Abbott, yangının bin kilometre karelik bir araziye yayılması nedeniyle 60 ilçe için afet ilanı yayınladı.

Teksas'ta orman yangını: Nükleer silah tesisi kapatıldı - 6

Yetkililer bölge sakinlerinden cep telefonlarının acil durum uyarılarını açmaları ve derhal tahliyeye hazır olmaları konusunda ricada bulundu.

Teksas'ta orman yangını: Nükleer silah tesisi kapatıldı - 7

Bazı yolların her iki tarafında da yangın çıktığını belirten yetkililer, kaynakların son sınırına kadar tüketildiğini ifade etti.

Teksas'ta orman yangını: Nükleer silah tesisi kapatıldı - 8
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