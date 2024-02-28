Teksas'ta orman yangını: Nükleer silah tesisi kapatıldı

Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin Pantex'teki Üretim Ofisi sözcüsü Laef Pendergraft bir basın toplantısında, "Personelimizi, büyük bir dikkatle bölgeden tahliye ettik. Ancak bu senaryolar için eğitim almış, sahada bulunan ve tesis sahasında herhangi bir gerçek acil durumun ortaya çıkması durumunda hazır olan iyi donanımlı bir itfaiye teşkilatımız var" diye konuştu.