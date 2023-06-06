Avusturya'da oylar yanlış sayıldı: Yanlış aday seçildi

Böylelikle, cumartesi oyların yaklaşık yüzde 52’sini alarak partinin yeni genel başkanı ilan edilen Doskozil yüzde 48 ile seçimi kaybetti. İkinci olduğu duyurulan Babler ise yüzde 52 ile partinin yeni genel başkanı oldu.



Benzerine nadir rastlanacak bu gelişmenin ardından yanlışlıkla genel başkan seçilen Doskozil, yaşanan bu gelişmeyi SPÖ tarihinin en düşük seviyesi olarak nitelendirerek, federal düzeyde siyasetin kendisi için kapandığını söyledi.



Avusturya’nın Linz kentinde 3 Haziran Cumartesi düzenlenen SPÖ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, 317 delegenin yaklaşık yüzde 52’sinin oylarını alan Burgenland Eyalet Başkanı Doskozil’in partinin yeni genel başkanı olduğu açıklanmıştı.