Hakan Fidan'a hatalı tebrik

Bir dönem Türkiye’de görev yapan ve Türkçe de bilen MI6 Başkanı Richard Moore, mesajında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a Türkçe bir paylaşımla mesaj yolladı.

Moore, "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun bakanım." dedi. Fakat etiketlediği hesap Fidan adına açılmış sahte bir hesaptı.

"İYİ DİLEKLERİM GERÇEK"

Moore yüzlerce kullanıcı tarafından uyarı mesajları aldıktan sonra gülen bir emoji ile yeni bir mesaj daha paylaştı. Moore, "Hay aksi bu utanç verici. Ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek." diyerek espirili bir dille durumu toparlamaya çalıştı.

Moore’un etiketlediği hesapta zaten hem Türkçe hem de İngilizce olarak parodi bir hesap olduğu bilgisi açıkça yer alıyor. Her iki dili de gayet iyi bilen Moore’un bu ayrıntıyı atlaması eleştiri konusu oldu.