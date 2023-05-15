Avusturya'da trendeki yolculara hoparlörden Hitler'in konuşması dinletildi

ÇOK SAYIDA TEPKİ

Aynı güzergahta daha önce de benzer olaylar yaşandığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu kişilerin trenin ses sisteminin bulunduğu bölmeyi açan anahtarı nasıl elde ettiğinin henüz tespit edilmediği belirtildi.



Açıklamada, konunun Devlet Güvenlik ve İstihbarat Birimi tarafından incelendiği ifade edildi.



Olayın meydana geldiği sırada trende bulunan Yeşiller Partisi Milletvekili David Stögmüller ve bazı gazetecilerin konuyu sosyal medyada paylaşması, eylemin daha geniş çevrelerce duyulmasını sağladı.



Ülkede başta Avusturya Yahudi Cemaati olmak üzere pek çok toplumsal kesim hem olayı gerçekleştirenlere hem de ÖBB’ye tepki gösterdi.