Avusturya'da trendeki yolculara hoparlörden Hitler'in konuşması dinletildi

Avusturya’da seyir halindeki trenin hoparlörlerinden yolculara  Hitler’in konuşmasını dinletildi. Olaya ilişkin iki kişi hakkında hukuki işlem başlatıldı.

Avusturya'da trendeki yolculara hoparlörden Hitler'in konuşması dinletildi
Polonya'da üzerinde kurşun delikleri bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma Nazi sığınağı bulundu

Polonya'da üzerinde kurşun delikleri bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma Nazi sığınağı bulundu

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Demiryollarından (ÖBB) yapılan açıklamada, Bregenz kentinden başkent Viyana’ya seyir halindeki trenin ses sistemlerinin bulunduğu bölmenin anahtarlarını ele geçiren iki kişinin, yolculara Hitler’in konuşmasının yer aldığı ses kayıtlarını dinlettiği belirtildi.

Açıklamada, trende bulunan güvenlik kamerasından şahısların tespit edildiği ve Nazi propagandası yaptıkları gerekçesiyle haklarında hukuki işlem başlatıldığı bildirildi.

Avusturya'da trendeki yolculara hoparlörden Hitler'in konuşması dinletildi - 1

ÇOK SAYIDA TEPKİ

Aynı güzergahta daha önce de benzer olaylar yaşandığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu kişilerin  trenin ses sisteminin bulunduğu bölmeyi açan anahtarı nasıl elde ettiğinin henüz tespit edilmediği belirtildi.

Açıklamada, konunun Devlet Güvenlik ve İstihbarat Birimi tarafından incelendiği ifade edildi.

Olayın meydana geldiği sırada trende bulunan Yeşiller Partisi Milletvekili David Stögmüller ve bazı gazetecilerin konuyu sosyal medyada paylaşması, eylemin daha geniş çevrelerce duyulmasını sağladı.

Ülkede başta Avusturya Yahudi Cemaati olmak üzere pek çok toplumsal kesim hem olayı gerçekleştirenlere hem de ÖBB’ye tepki gösterdi.

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