Ay’a Nuh’un gemisi: 335 milyon sperm ve yumurta göndermek istiyorlar

ABD’li bilim insanları Ay'a Nuh'un Gemisi oluşturmak için 335 milyon tohum, sperm ve yumurta örneği göndermek istediklerini açıkladı.



1884 yılında Alexander Graham Bell ve Thomas Edison tarafından temelleri atılan IEEE tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Arizona Üniversitesi araştırmacısı Jekan Thanga, "küresel sigorta poliçesi" adını verdikleri projede Nuh'un Gemisi'nden ilham aldıklarını belirtti.



Dünyada küresel bir felaket olması durumunda türlerin örneklerinin muhafaza edilmesi planlanan proje eğer kabul edilirse 335 milyon sperm ve yumurta örneğiyle dolu bir gemi Ay'a gönderilecek.



Güneş enerjisiyle çalışacak olan Ay gemisinde, Nuh’un Gemisinde olduğu gibi her hayvandan iki tane yerine, yaklaşık 6,7 milyon tür canlının donmuş tohum, spor, sperm ve yumurta örnekleri çok düşük sıcaklıklarda depolanacak.



‘ÖRNEKLERİ DÜNYADA SAKLAMAK RİSKLİ’



Arizona Mühendislik Koleji'nde havacılık ve makine mühendisliği profesörü olan Thanga, dünyadaki en kötü felaketler olarak ölümcül bir küresel salgın ve büyük ölçekli nükleer savaşı gördüğünü belirtirken canlıların örneklerini dünyada saklamanın riskli olduğunun altını çiziyor.



Halihazırda Norveç'teki "kıyamet deposu" olarak da bilinen Svalbard Seedbank, yeryüzündeki biyolojik çeşitliliğin sürekliliğini sağlamak için şu anda yüzbinlerce tohum örneğini içinde barındırıyor.



'250 ROKET İLE TAŞINABİLİR'



Öneriyi sunan Thanga, 6,7 milyon türün her birinden yaklaşık 50 örnek alınması gerektiğini, bunun da toplamda 335 milyon örnek olduğunu söylerken, örneklerin Ay'a gönderilmesi için yaklaşık 250 roket fırlatılmasının gerekeceğini belirtti.



BU çılgınca seviyede büyük değil ifadelerini kullanan Thanga, “Rakama biraz şaşırdık” dedi. Bilim insanları ise 40 roket fırlatabilen Uluslararası Uzay istasyonundan altı kat daha fazla kapasite gerektiğini belirtiyor.



EN ÖNEMLİ SORUN ÖRNEKLERİ MUHAFAZA ETMEK



En önemli sorunun muhafaza olduğunu belirten Thanga, bitki tohumlarının -180 C derece, sperm ve yumurtaların -195 C derecede saklanması gerektiğini, bunun için de devasa soğutuculara sahip olunması gerektiğinin altını çizdi.