Suriyeli Aylan Kurdi'nin babası, İtalyan La Repubblica gazetesine konuştu. Abdullah Kurdi, gazeteye verdiği röportajda, üç yaşındayken hayatını kaybeden oğlunun adı verilen kurtarma gemisinde çalışacağını söyledi.
Kurdi böyle bir gemi olduğu için mutlu olduğunu da söyledi. Suriye'deki iç savaştan kaçan Aylan Kurdi ve ailesi yeni bir yaşam umuduyla yola çıkmış ancak bindikleri bot batmıştı.
Annesi Rihan ve ağabeyi Galib ile birlikte batan botta ölen 3 yaşındaki Aylan'ın cansız bedeni, Bodrum sahiline vurmuştu.
Aylan Kurdi'nin babası kurtarma gemisinde çalışacak
NTV HaberDünya
Bodrum'da kıyıya vuran cansız bedeniyle sığınmacı dramının simgesi haline gelen Aylan Kurdi'nin babası kurtarma gemisinde görev yapacak. Gemi, oğlunun adını taşıyor.
Suriyeli Aylan Kurdi'nin babası, İtalyan La Repubblica gazetesine konuştu. Abdullah Kurdi, gazeteye verdiği röportajda, üç yaşındayken hayatını kaybeden oğlunun adı verilen kurtarma gemisinde çalışacağını söyledi.