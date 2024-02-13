Azerbaycan'dan kısas operasyonu: 4 Ermeni askeri öldürüldü

Azerbaycan sınır güvenliği, bir Azerbaycan askerinin yaralandığı Ermenistan provokasyonuna karşılık "kısas operasyonu" düzenlediğini açıkladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan birliklerinin Ermeni mevzilerine açtığı ateş sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı" denildi.



Çatışma, Siunik'in güney bölgesindeki Nerkin Hand köyü yakınlarında meydana geldi.



Bakü de Ermeni birliklerinin pazartesi günü geç saatlerde Tovuz bölgesindeki Kokhanabi köyüne iki kez ateş açtığını açıkladı.



Ermenistan, iddianın "gerçeklikle örtüşmediğini" savunarak iddiayı reddetti.



MOSKOVA'DAN İTİDAL ÇAĞRISI



Geçmişte iki ülke arasındaki gerilimin ana arabulucusu olan ancak son yıllarda Ukrayna işgali nedeniyle çıkmaza giren Rusya, sükunet çağrısında bulundu ve çatışmaları "endişe verici" olarak nitelendirdi.



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Karşı tarafın provokatif olarak görebileceği her türlü eylemden kaçınmak için her iki tarafı da itidal göstermeye çağırıyoruz" dedi.



AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI



Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'la yürütülen barış sürecine sadık olduklarını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sınırda yaşanan son gerginliğin Ermenistan'ın provokasyonuna yanıt niteliği taşıdığı belirtildi.



Açıklamada, "Azerbaycan, barış sürecine sadıktır, Ermenistan tarafını bu yöndeki çabaları tehlikeye atabilecek askeri gerginliklerden kaçınmaya çağırmaktadır" ifadesi yer aldı.

