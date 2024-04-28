Çin, Fransa ile ilişkileri geliştirmek istiyor.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, dün yaptığı açıklamada, Pekin'in Fransa ile üst düzey değişimleri güçlendirmeye, devlet başkanı diplomasisinin öncü rolünü oynamaya ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığa yeni anlamlar katmaya istekli olduğunu söyledi.



Wang, Fransa Cumhurbaşkanı Diplomatik Danışmanı Emmanuel Bonne ile yaptığı telefon görüşmesinde bu açıklamaları yaptı.



Wang, Çin'in Fransa ile çeşitli alanlardaki ikili işbirliğini yeni bir düzeye taşımaya ve iki büyük ülkenin küresel zorluklarla başa çıkmadaki önemli rolünü oynamaya yönelik isteğini aktardı.



Çinli bakan, iki ülkenin bağımsızlık ve kazan-kazan işbirliğinde ısrar ettiğini, her ikisinin de dünyanın bölünmesine ve bloklaşmaya karşı çıktığını belirtti.

İki ülkenin de çok taraflılığı uyguladığını ve Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukuku desteklediğini ifade etti.

Mevcut uluslararası durumun karmaşık ve değişken olduğunu, sayısız zorluk ve sıcak noktanın birbiri ardına ortaya çıktığını kaydeden Bakan Wang, uluslararası toplumun Çin ve Fransa'dan ortak bir pozisyon oluşturmalarını ve dünya barışı ve istikrarının yanı sıra, insanlığın geleceği ve kaderini ilgilendiren önemli konularda "aynı sesle konuşmalarını" beklediğini kaydetti.

