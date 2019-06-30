Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde ay başında 23 kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyen YPG/PKK mensubu 7 terörist ele geçirildi.
Azez Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Haziran'da Azez'de bombalı araç saldırısıyla çoğu sivil 23 kişinin ölümüne, 70 kişinin yaralanmasına sebep olan teröristleri yakaladı.
Terör örgütü üyeleri, Azez yerel mahkemesine sevk edilerek tutuklandı.
Azez’i kana bulayan teröristler yakalandı
Anadolu AjansıDünya
Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de bombalı araçla saldırı düzenleyerek 23 kişinin ölümüne sebep olan 7 YPG/PKK'lı yakalandı.
Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde ay başında 23 kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyen YPG/PKK mensubu 7 terörist ele geçirildi.