Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde ay başında 23 kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyen YPG/PKK mensubu 7 terörist ele geçirildi.

Azez Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Haziran'da Azez'de bombalı araç saldırısıyla çoğu sivil 23 kişinin ölümüne, 70 kişinin yaralanmasına sebep olan teröristleri yakaladı.

Terör örgütü üyeleri, Azez yerel mahkemesine sevk edilerek tutuklandı.