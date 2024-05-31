BAE aracı oldu, Rusya ile Ukrayna 150 savaş esirini takas etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) aracılığında Rusya ve Ukrayna, 150 savaş esirini takas etti. Ukrayna 45 Rus askerinin cansız bedenini Moskova'ya teslim etti.

BAE aracı oldu, Rusya ile Ukrayna 150 savaş esirini takas etti

ve arasında yeni bir esir takası gerçekleşti.

RIA haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin aracılık ettiği bir anlaşma çerçevesinde her iki taraf da 75'er esirini teslim etti.

RBS haber kuruluşunun milletvekili Shamsail Saraliyev'e dayandırdığı habere göre ise takas kapsamında 45 Rus askerinin cansız bedenini Moskova'ya verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, şubat ayında yaptığı açıklamada, Ukrayna ile esir değişimi yapıldığını duyurmuştu.

Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 100 Rus askeri geri alınmış, karşılığında 100 Ukrayna askeri teslim edilmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Rus askerlerin serbest bırakılması sürecinde insani arabuluculuk rolü üstlendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, şubattaki açıklamasında toplamda 3 bin 135 Ukraynalı'nın teslim edildiğini duyurmuştu.

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