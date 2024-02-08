Rusya ve Ukrayna arasında esir takası: 100'er asker takas edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de sosyal medyadan esir değişimine ilişkin "100 askerimiz evine döndü. Bugüne kadar 3 bin 135 Ukraynalı, Rus esaretinden kurtarıldı." açıklamasında bulundu.



Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi, son olarak 31 Ocak'ta yapılmıştı ve karşılıklı 195 Rus ve 195 Ukraynalı asker takas edilmişti.

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