Rusya ve Ukrayna arasında esir takası: 100'er asker takas edildi

Rusya ile Ukrayna arasında yeniden yapılan esir takası kapsamında 100 Rus ve 100 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı açıklandı.

Rusya ve Ukrayna arasında esir takası: 100'er asker takas edildi

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ile esir değişimi yapıldığı belirtildi.

Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 100 Rus askerinin geri alındığı aktarılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bunun karşılığında Silahlı Kuvvetlerinin 100 askeri teslim edildi. Rus askerleri, Bakanlığa bağlı sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için uçaklarla Moskova'ya ulaştırılacak. Serbest bırakılan askerlere tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Rus askerlerin serbest bırakılması sürecinde insani arabuluculuk rolü üstlendi."

Rusya ve Ukrayna arasında esir takası: 100'er asker takas edildi - 1

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de sosyal medyadan esir değişimine ilişkin "100 askerimiz evine döndü. Bugüne kadar 3 bin 135 Ukraynalı, Rus esaretinden kurtarıldı." açıklamasında bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi, son olarak 31 Ocak'ta yapılmıştı ve karşılıklı 195 Rus ve 195 Ukraynalı takas edilmişti.

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