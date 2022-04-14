Bağdat’ta akaryakıt krizi yaşanıyor

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, aniden yaşan benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Bağdat’taki akaryakıt istasyonlarının önünde benzin almak için araç sahipleri uzun kuyruklar oluştururken, emniyet güçleri sorun yaşanmaması için istasyonlarda denetim yaptı.

Irak Petrol Bakanlığı, yaşanan krize karşı hükümete bağlı ve özel benzin istasyonlarının 24 saat açık olacağını duyurdu.



Irak’ın güney kentlerinin yanı sıra petrol zengini Kerkük şehrinde de son dönemde akaryakıt krizi yaşanıyor.