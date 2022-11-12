Bağdat'ta şiddetli yağış: Sokakları su bastı

Son 3 yıldır yağışın azalması sonucu kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Irak’ın orta ve güney kesimlerinde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağmur, başkent Bağdat’ın bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açtı. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, Al-Adhamiya semtindeki Al-Numan Devlet Hastanesini de su bastı. Bağdat Belediye Başkanı Ammar Musa Kazım, yağmur suyunun tahliye edilmesi için tüm imkanları seferber etme talimatı verdi.

Şiddetli yağışın etkili olduğu Diyala'da da benzer manzaralar yaşandı.

DİCLE VE FIRAT NEHRİ'NDE SU SEVİYESİ YÜKSELDİ



Irak Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü Hatem Hamit ise yaptığı açıklamada, Dicle ile Fırat Nehirlerinin azalan su seviyesinin son yağışla birlikte arttığını duyurdu.Hamit, kentlerde içinde biriken tüm yağmur suyunun nehirlere akıtıldığını söyledi.



Öte yandan, geçtiğimiz günlerde, Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı’na (COP27) katılan Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, Irak’ın iklim değişikliğinden etkilenen ülkelerin başında yer aldığını ifade etmişti.