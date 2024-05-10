Ukrayna'ya ilk F-16'lar haziran ya da temmuzda gidebilir

Ukraynalı üst düzey bir askeri kaynak, ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının ilk teslimatının haziran ile temmuz aylarında yapılmasını beklediğini bildirdi.

Ukrayna'ya ilk F-16'lar haziran ya da temmuzda gidebilir

Ukrayna F-16 teslimatının haziran ile temmuz arasında olmasını bekliyor.

Reuters'a konuşan Ukraynalı üst düzey bir askeri kaynak, Kiev'in ilk F-16 savaş uçaklarının teslimatının haziran ile temmuz aylarında yapılmasını
beklediğini söyledi.

Ukrayna iki yıldan uzun süredir devam eden savaşta Rusya'nın hava 
üstünlüğüne karşı koyabilmek için yapımı F-16 savaş uçaklarının 
gönderilmesini talep ediyordu.

Kaynak, savaş uçaklarını hangi ülkelerin vereceğini belirtmedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Harkov yönündeki kara saldırılarını püskürtmeye hazır olduğunu ancak Rusya'nın bölgeye daha fazla asker gönderebileceğini söyledi.

Kiev'li yetkililer bugün erken saatlerde yaptıkları açıklamada, Rus sabotaj gruplarının Harkov sınırını geçmeye çalışırken püskürtlerini duyurmuştu.

Kiev: Rus sabotaj grupları sınırı geçmeye çalışırken püskürtüldü

Kiev: Rus sabotaj grupları sınırı geçmeye çalışırken püskürtüldü

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Rusya'da yolcu otobüsü nehre düştü

Rusya'da yolcu otobüsü nehre düştü

Kiev: Rus sabotaj grupları sınırı geçmeye çalışırken püskürtüldü

Kiev: Rus sabotaj grupları sınırı geçmeye çalışırken püskürtüldü

İsrail Savaş Kabinesi, Refah operasyonunu genişletme kararı aldı

İsrail Savaş Kabinesi, Refah operasyonunu genişletme kararı aldı

İsrailli yerleşimciler UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini ateşe verdi: Yerleşke kapatıldı

İsrailli yerleşimciler UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini ateşe verdi: Yerleşke kapatıldı

Rusya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 4 ölü

Rusya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 4 ölü

İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu, 2 kişi öldü

İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu, 2 kişi öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...