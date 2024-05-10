Ukrayna'ya ilk F-16'lar haziran ya da temmuzda gidebilir

Ukrayna F-16 teslimatının haziran ile temmuz arasında olmasını bekliyor.

Reuters'a konuşan Ukraynalı üst düzey bir askeri kaynak, Kiev'in ilk F-16 savaş uçaklarının teslimatının haziran ile temmuz aylarında yapılmasını

beklediğini söyledi.



Ukrayna iki yıldan uzun süredir devam eden savaşta Rusya'nın hava

üstünlüğüne karşı koyabilmek için ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının

gönderilmesini talep ediyordu.



Kaynak, savaş uçaklarını hangi ülkelerin vereceğini belirtmedi.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Harkov yönündeki kara saldırılarını püskürtmeye hazır olduğunu ancak Rusya'nın bölgeye daha fazla asker gönderebileceğini söyledi.

Kiev'li yetkililer bugün erken saatlerde yaptıkları açıklamada, Rus sabotaj gruplarının Harkov sınırını geçmeye çalışırken püskürtlerini duyurmuştu.