Elon Musk, Brezilya'daki sel bölgesine bin adet internet anteni bağışladı

Elon Musk, Brezilya’da sel felaketinden etkilenen Rio Grande do Sul eyaletine 1000 adet internet anteni bağışladı.

Elon Musk, Brezilya'daki sel bölgesine bin adet internet anteni bağışladı

Brazilya'nın Rio Grande do Sul eyaleti Valisi Eduardo Leite, iki haftadır yaşanan felaketi ve toprak kaymaları sebebiyle ve birçok iletişim ağının zarar gördüğünü ifade etti.

Leite, ’ın bölgeye 1000 adet internet anteni bağışladığını duyurarak, “Elon Musk’a 1000 adet Starlink internet anteni bağışladığı için teşekkür ederiz.

Tüm felaket dönemi boyunca veri hizmeti ve bağlantı sağlayan bu ekipman, devletimizin yeniden yapılanma aşamasında son derece değerli olacaktır” dedi.

Musk, Valinin teşekkürünü "Rica ederim" diyerek yanıtladı.

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 113'e yükseldi

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 113'e yükseldi

Haberi Görüntüle

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 107'ye, kaybolanların sayısının 136'ya çıktığı bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, can ve mal kaybı giderek artıyor.

Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 107'ye, kayıpların sayısının 136'ya çıktığı belirtildi.

Yaralı 374 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Yerel basına göre, halen binlerce kişiye elektrik ve hizmeti verilemiyor; ölü sayısının daha da artacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, bir itfaiye erinin hayatını riske atarak bölgesinde mahsur kalan çok sayıda köpeği kurtardığı görüntüler sosyal medyada yer aldı.

FELAKET DURUMU İLAN EDİLMİŞTİ 

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanların olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

Felaketin etkilediği alanları iki kez ziyaret eden Devlet Başkanı Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etmişti.

DÜNYA HABERLERİ

Rusya'da yolcu otobüsü nehre düştü

Rusya'da yolcu otobüsü nehre düştü

Kiev: Rus sabotaj grupları sınırı geçmeye çalışırken püskürtüldü

Kiev: Rus sabotaj grupları sınırı geçmeye çalışırken püskürtüldü

İsrail Savaş Kabinesi, Refah operasyonunu genişletme kararı aldı

İsrail Savaş Kabinesi, Refah operasyonunu genişletme kararı aldı

İsrailli yerleşimciler UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini ateşe verdi: Yerleşke kapatıldı

İsrailli yerleşimciler UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini ateşe verdi: Yerleşke kapatıldı

Rusya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 4 ölü

Rusya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 4 ölü

İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu, 2 kişi öldü

İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu, 2 kişi öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...