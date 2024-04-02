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Japonya, UNRWA'ya yardımları yeniden başlatacak

Japonya, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımları yeniden başlatacağını bildirdi.

Japonya, UNRWA'ya yardımları yeniden başlatacak

Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin, ocakta UNRWA'ya yönelik askıya aldığı yardımları yeniden başlatacağını belirtti.

Kamikava, "'deki insani durum kötüleşiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (geçici) üyesi olarak krize yanıt vermek ülkemizin sorumluluğunda." dedi.

Japon Bakan, Gazze Şeridi'ne insani yardım ve destek sağlanmasında UNRWA'nın rolünü "gerekli" gördüklerini söyledi.

Kamikava, UNRWA'ya tahsis edilen 35 milyon dolarlık desteğin yakında Ajans'a aktarılacağını kaydetti.

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