Bahreyn ABD'den "F-16 Block 70" aldı

ABD'nin Manama Büyükelçisi Steven Bondy, Bahreyn'in en son model "F-16 Block 70" savaş uçaklarından satın aldığını duyurdu.



Bondy yerel basına yaptığı açıklamada, başkent Manama'daki Uluslararası Havacılık Fuarı'nın, Lockheed Martin Şirketi ve Bahreyn Silahlı Kuvvetleri'nden ABD'li ve Bahreynli tarafların yeni savaş uçaklarının özellikleri, seçenekleri ve teslimine ilişkin görüşmek için iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.



Bahreyn'in Güney Carolina'daki Lockheed Martin Şirketi tarafından üretilen en son model "F-16 Block 70"lerden satın aldığını aktaran Bondy, sipariş edilen uçak sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.



Bahreyn'in başkenti Manama'da bugün başlayan Uluslararası Havacılık Fuarı'nın 11 Kasım'a kadar devam etmesi bekleniyor. Sıhayr Hava Üssü'nde gerçekleşen fuara, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30 ülkeden 180 şirket katılıyor. Fuarda, askeri uçak ve helikopterlerin yanı sıra yolcu uçakları da sergileniyor.