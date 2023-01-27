Bakan Çavuşoğlu'ndan Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin ile bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki
Aşırı sağcı Paludan Danimarka'da cami karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı

Aşırı sağcı Paludan Danimarka'da cami karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa’da İslam düşmanlığı durmuyor! Alçak saldırılar yüce dinimiz İslam’ın ve Kutsal Kitabımızın kutsiyetini gölgeleyemez ancak bunu yapanları ve buna izin verenleri alçaltır. Ekilmesine göz yumduğunuz nefret tohumları tüm toplumunuzu zehirleyecek."

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin ile cuma namazı sonrası bir caminin karşısında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

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