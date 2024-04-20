Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından birlikte basın açıklamasında bulundu.



Açıklamaya göre bakanlar, ticaret ve ekonomi alanlarında iş birliği ve Mısır'daki 3 milyar dolar değerindeki yatırımları görüştü. Bakan Fidan, Türkiye ve Mısır arasındaki ticaret hacminin 8 milyar dolar değerinde olduğunu açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyareti sırasında ortaya konan 15 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için limanlar arasında seferlerin tekrar başlatılacağı kaydedildi.

GAZZE SORUNU ELE ALINDI



Mısır'la Türkiye arasındaki ikili ilişkilere ek olarak bakanlar, Gazze başta olmak üzere bölgesel sorunları da ele aldı. Bakanlar arasında Gazze'de durumun ciddiyeti ve atılması gereken adımlar görüşüldü. Bakan Fidan, "Gazze'de yapılması gerekenlerin altını çizdik" ifadelerini kullandı.



Türkiye ve Mısır arasında önemli iş birliği alanı olan Libya, Sudan, Somali ve Etiyopya sorunları da masaya yatırıldı.

Libya'nın bütünlüğüne ve Sudan'daki iç savaşın bölgesel etkilerine nasıl katkı sağlanabileceği görüşüldü. İleriye dönük çözüm planları tartışıldı.

Bakan Fidan, "Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır" ifadelerini kullanarak iki ülkenin coğrafyamızda da işbirliğini sürdüreceğini söyledi.

"SAVAŞIN YAYILMA İHTİMALİ VAR"

Konuk bakan Semih Şükri ise, Filistin devletinin kurulma hakkı olduğunun altını çizdi, sorunun çözülmemesi halinde Orta Doğu'daki krizlerin bitmeyeceğini dile getirdi

İsrail kısıtlamaları nedeniyle Refah sınırından Gazze Şeridi'ne yardımların gönderilemediğini kaydeden Mısır Dışişleri Bakanı, Gazze'de acil bir ateşkes olması gerektiğini söyledi. Yardımların ulaştırılması konusunda acilen yeni gelişmeler kaydedilmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in ise işgalci devlet olarak Gazze'deki sivillere yardım ulaştırmak konusunda harekete geçmesi gerektiği belirtildi.

Bakan Şükri, İran-İsrail geriliminin uluslararası toplumun dikkatini Gazze'deki trajik koşullardan uzaklaştırdığını vurguladı.



Şükri ayrıca, çatışmaların bölgesel gerginliğin yayılmasına neden olabileceğini söyledi.

BAKAN FİDAN: ORTADOĞU KRİZİNİN NEDENİ İSRAİL İŞGALİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise, Ortadoğu'daki gerginliğin asıl nedeninin İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesi ve Batının bu işgale göz yumması olduğunu söyledi.

Bakan Fidan, "Önceliğimiz İsrail işgalinin sona ermesi ve iki devletli çözüm formülünün hayata geçmesi olmalıdır. Bu olmadığı takdirde dün Yemen'den yapılan saldırılar, bugün İran- İsrail gerilimi yarın başka bir savaş türü obürgün başka bir iç karışıklık bunların hepsi olmaya devam edecektir. Biz Türkiye olarak, Mısır gibi diğer dost ülkelerle beraber baştan beri hep aynı şeyi söyledik. Eğer bu kriz hak ettiği biçimde çözülmezse Filistinlilerin hak ettiği devlet, bağımsızlık ve egemenlik verilmezse bu türden krizler bölgemizde artarak devam edecektir" diye konuştu.

Gazze'deki direnişi vurgulayan Bakan Fidan "Bu artık ezilenlerle ezenlerin savaşı olmaya başladı. Devletimiz Gazze ile ilgili çabadan bir saniye bile vazgeçmedi" dedi.

Krizin "küresel fay hatlarını" tetiklediğini belirten Bakan Fidan, tüm dünyanın Gazze'de yaşananlardan etkilendiğini belirtti.