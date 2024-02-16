Bakanlar Münih'te: İsrail'in üzerindeki Refah baskısı artıyor

Ülkelerin dışişleri bakanları bugün gerçekleştirilecek Münih Güvenlik Konferansı için bir araya gelecek. Toplantıların İsrail'e Refah'ta kara saldırısı başlatmaması konusunda büyük bir baskı oluşturması bekleniyor.

Bakanlar Münih'te: İsrail'in üzerindeki Refah baskısı artıyor
MİT Başkanı Kalın, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak

MİT Başkanı Kalın, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dışında Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve Ürdün dışişleri bakanları da dahil olmak üzere neredeyse tüm kilit isimler bugün Münih'te gerçekleşecek güvenlik konferansında hazır bulunacak.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın yanı sıra serbest bırakılan üç rehine Raz Ben Ami, Adi Shoham ve Aviva Siegel de törene katılacak.

ABD, İngiltere, Fransa, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi müttefikler de dahil olmak üzere çoğu ülke, İsrail'e kara harekatından kaçınması yönünde baskı uyguluyor.

İsrail'in üzerinde, Uluslararası Adalet Divanına dönüşün ve Cezayir destekli yeni bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının baskısı da mevcut.

Salı gününden beri Mısır, İsrail'in ana destekçisi ABD'den ve Hamas'ın siyasi liderliğinin bulunduğu Katar'dan temsilcilere, rehinelerin serbest bırakılması da dahil olmak üzere uzun süreli ateşkes görüşmeleri için ev sahipliği yaptı. Görüşmelerde hiçbir ilerleme sağlanamadı.

Batılı liderler, Hamas ve İsrail'in kısa süre içinde ateşkes konusunda anlaşamaması durumunda İsrail ve Hizbullah'ın Lübnan'daki çatışmasının artacağından ve Hamas ile İsrail'in müzakere masasına dönmesinin zorlaşacağından korkuyor.

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