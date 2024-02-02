Bakü: AB-Ermenistan işbirliği bölgesel barışa zarar veriyor

Azerbaycan Dışileri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Birliği (AB) ve Ermenistan işbirliğine tepki gösterdi. Bayramov AB ile Ermenistan arasında savunma alanındaki her türlü işbirliğinin Güney Kafkasya'da barış sürecine zarar verdiğini belirtti.

Bakü: AB-Ermenistan işbirliği bölgesel barışa zarar veriyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakü'de temaslarda bulunan Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova ile bir araya gelen Bayramov, AB ile Erivan arasındaki askeri işbirliğine tepki gösterdi.

"Azerbaycan, AB'nin ve üye devletlerinin güvenilir bir ortağıdır. Oysa ülkemize yönelik çifte standart uygulamaları ve adaletsiz yaklaşım bölgemizde sürdürülebilir barışın tesisine katkı sağlamamaktadır." ifadesini kullanan Bayramov, AB üyesi bazı devletlerin farklı isimler altında Erivan'a askeri yardımda bulunduğunu belirtti.

Bayramov, "'ı barış sürecinden uzaklaştıran bu devletlerin çabaları, Güney Kafkasya'da barışın tesisine zarar verir." değerlendirmesinde bulundu.

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