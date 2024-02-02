Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları ne zaman? (2023-2024 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme)

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağı, üniversiteyi açıköğretim üzerinden okuyan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 kayıt takviminin belli olmasının ardından, AÖF bahar dönemi kayıt tarihleri belli oldu. Peki, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları ne zaman? (2023-2024 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme) - 1

2023-2024 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan binlerce öğrenci, yılın 2. kayıt yenileme dönemini kaçırmak istemiyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman?

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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları ne zaman? (2023-2024 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme) - 2

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri için duyuru yayınlandı.

Buna göre; AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 1 Şubat 2024 Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak ve 11 Şubat 2024 Pazar günü saat 22.00'de sona erecek.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları ne zaman? (2023-2024 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme) - 3

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.

Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak.

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