Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları ne zaman? (2023-2024 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme)

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri için duyuru yayınlandı.



Buna göre; AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 1 Şubat 2024 Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak ve 11 Şubat 2024 Pazar günü saat 22.00'de sona erecek.