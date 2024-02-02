Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları ne zaman? (2023-2024 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme)
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağı, üniversiteyi açıköğretim üzerinden okuyan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 kayıt takviminin belli olmasının ardından, AÖF bahar dönemi kayıt tarihleri belli oldu. Peki, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ne zaman?
2023-2024 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan binlerce öğrenci, yılın 2. kayıt yenileme dönemini kaçırmak istemiyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman?