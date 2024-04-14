Balkanlardan, İran'a kınama

Kosova, Hırvatistan, Bosna Hersek ve Karadağ, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını kınadı.



Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadıklarını, bu tırmanışın bölgede istikrarsızlığa yol açtığını kaydetti.



Osmani, "Barış çabaları galip gelmeli." ifadesini kullandı.



Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, X hesabında, "İran'ın dün geceki İsrail'e yönelik saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu ciddi bir gerilimdir ve bölgesel güvenliğe ciddi bir tehdittir." paylaşımını yaptı.



Plenkovic, mevcut krizin azaltılmasına ve siyasi çözümüne yönelik tüm çabaları desteklediklerini belirtti.



"GERİLİMİN DÜŞMESİ BÖLGE İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, X'teki paylaşımında, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadıklarını vurguladı.



Dodik, bölgede daha fazla tırmanma olmasından kaçınılması gerektiğini kaydetti.



Karadağ Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda da "İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınıyor ve düşmanlığın derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.



Paylaşımda, Orta Doğu'da artan gerilimlerin son derece endişe verici olduğu aktarılarak, gerilimin düşürülmesi ve bölgede istikrarın sağlanmasının büyük önem taşıdığının altı çizildi.

