İsrail, İran füzelerini nasıl püskürttü? İşte İsrail'in kullandığı silahlar

İran, dün akşam İsrail'e ilk kez doğrudan saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 300'den fazla insansız hava aracı ve uzun menzilli füze kullanıldı. İran İHA ve füzelerinin büyük bölümü etkisiz hale getirildi. İlk uyarı ABD üssünden gelirken, İsrail çok katmanlı hava savunma sistemini devreye soktu. İşte İsrail'in İran savunmasına ilişkin ayrıntılar...

İsrail, İran füzelerini nasıl püskürttü? İşte İsrail'in kullandığı silahlar - 1

İsrail ordusu, İHA ve füzelerin yüzde 99'unun durdurulduğunu açıkladı. Az sayıda balistik füze İsrail topraklarına düşerken, Nevatim hava üssünde hasar meydana geldi. Saldırılarda bir çocuğun ağır yaralandığı bildirildi.

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İsrail, İran füzelerini nasıl püskürttü? İşte İsrail'in kullandığı silahlar - 2

Uzmanlara göre İsrail'in saldırıyı önleyebilmesi hava savunma dizini içeren çok katmanlı füze savunma sistemi sayesinde gerçekleşti. İsrail'e ABD, İngiltere ve Fransa ve Ortadoğulu müttefikleri de yardım etti. Birçok ülkenin katıldığı operasyon ile İran füzeleri İsrail sınırları dışında etkisiz hale getirildi.

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İsrail, İran füzelerini nasıl püskürttü? İşte İsrail'in kullandığı silahlar - 3

İLK UYARI ABD ÜSSÜNDEN GELDİ

Savunma çabaları, ABD ordusunun Merkez Komutanlığı'na bağlı İran yakınındaki ileri üslerin erken radar uyarısıyla başladı. Radar sistemi İran, Irak ve Yemen'den ateşlenen balistik ve seyir füzelerini tespit etti.

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İsrail, İran füzelerini nasıl püskürttü? İşte İsrail'in kullandığı silahlar - 4

Uyarıların ardından savaş uçakları ve hava savunma sistemleri devreye girdi. Suriye, Ürdün ve Irak üzerinden gelen İHA ve füzeleri öncelikle savaş uçakları karşıladı. Ayrıca ABD'nin Suriye'de bulunan hava savunma sistemleri harekete geçti. İsrail ordusuna ait F-35 uçakları, İran füzelerini karşılamak için sınır ötesine geçti.

İsrail, İran füzelerini nasıl püskürttü? İşte İsrail'in kullandığı silahlar - 5

İsrail askeri verilerine göre, İran tarafından fırlatılan 170 silahlı insansız hava aracının hiçbiri İsrail hava sahasına girmedi. Ayrıca 30 seyir füzesinin 25'i İsrail jetleri tarafından vuruldu.

İsrail, İran füzelerini nasıl püskürttü? İşte İsrail'in kullandığı silahlar - 6

İRAN FÜZELERİNİ ARROW KARŞILADI

İlk müdahaleyi aşan füze ve insansız hava araçları, İsrail'in çok katmanlı hava savunma sistemi tarafından karşılandı.


İsrail, İran füzelerini nasıl püskürttü? İşte İsrail'in kullandığı silahlar - 7

İran saldırılarında uzun menzilli füzeleri önlemek için tasarlanan Arrow'un etkili olduğu belirtildi. Askeri kaynaklara göre 120 balistik füzenin büyük bölümü Arrow tarafından engellendi.

İsrail, İran füzelerini nasıl püskürttü? İşte İsrail'in kullandığı silahlar - 8

Atmosfer dışını tarayan Arrow, balistik füzelere yüksek irtifada karşılık veriyor. Dün gece İsrail'deki alarm seslerinin ve gökyüzündeki patlamalardan kaynaklanan ışıkların Arrow önleme füzelerinden kaynaklandığı ifade edildi.

Arrow, Yemen'deki Husi militanların füze saldırılarında da kullanılıyor.

İsrail, İran füzelerini nasıl püskürttü? İşte İsrail'in kullandığı silahlar - 9

ÇOK KATMANLI SİSTEM DEVREYE GİRDİ

İsrail'in çok katmanlı hava savunma sistemi, Demir Kubbe, Davud Sapanı (David's Sling), Arrow ve Demir Işın'dan oluşuyor.

Demir Kubbe, ABD ile birlikte geliştirildi ve kısa menzilli roketlere karşı etkili oluyor. Hamas ve Hizbullah'ın ateşlediği füzeleri engellemek için oluşturuldu. Demir Kubbe'nin başarı yüzdesinin oldukça yüksek olduğu belirtilirken, 2011 yılından bu yana kullanılıyor.

İsrail, İran füzelerini nasıl püskürttü? İşte İsrail'in kullandığı silahlar - 10

Orta menzilli füzeleri önlemek için üretilen David's Slig, füze savunma sisteminin ikinci kademesini destekliyor. Davud Sapanı,  daha çok Lübnan üzerinden gönderilen Hizbullah füzelerini engellemek üzere kullanılıyor.

İsrail, İran füzelerini nasıl püskürttü? İşte İsrail'in kullandığı silahlar - 11

Demir Işın ise lazer teknolojisi ile gelen tehditleri önlemek için tasarlandı. Söz konusu sistemin henüz operasyonel olmadığı belirtilirken, İsrail'in düşük maliyeti nedeniyle Demir Işın'ı aktif bir şekilde kullanacağı ifade ediliyor.

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