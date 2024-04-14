İsrail, İran füzelerini nasıl püskürttü? İşte İsrail'in kullandığı silahlar

ÇOK KATMANLI SİSTEM DEVREYE GİRDİ

İsrail'in çok katmanlı hava savunma sistemi, Demir Kubbe, Davud Sapanı (David's Sling), Arrow ve Demir Işın'dan oluşuyor.



Demir Kubbe, ABD ile birlikte geliştirildi ve kısa menzilli roketlere karşı etkili oluyor. Hamas ve Hizbullah'ın ateşlediği füzeleri engellemek için oluşturuldu. Demir Kubbe'nin başarı yüzdesinin oldukça yüksek olduğu belirtilirken, 2011 yılından bu yana kullanılıyor.