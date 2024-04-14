İsrail, İran füzelerini nasıl püskürttü? İşte İsrail'in kullandığı silahlar
İran, dün akşam İsrail'e ilk kez doğrudan saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 300'den fazla insansız hava aracı ve uzun menzilli füze kullanıldı. İran İHA ve füzelerinin büyük bölümü etkisiz hale getirildi. İlk uyarı ABD üssünden gelirken, İsrail çok katmanlı hava savunma sistemini devreye soktu. İşte İsrail'in İran savunmasına ilişkin ayrıntılar...
İsrail ordusu, İHA ve füzelerin yüzde 99'unun durdurulduğunu açıkladı. Az sayıda balistik füze İsrail topraklarına düşerken, Nevatim hava üssünde hasar meydana geldi. Saldırılarda bir çocuğun ağır yaralandığı bildirildi.