Balon savaşları devam ediyor: Çöpe karşılık, K-Pop şarkıları

Güney Kore'deki bir grup aktivist, Kim Jong-un'u eleştiren broşürler, K-pop şarkıları ve ABD doları dolu balonları Kuzey Kore'ye gönderdi.



İki Kore arasındaki "balon savaşları", Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore karşıtı propaganda taşıyan balonlarını Kuzey' göndermesiyle yeniden alevlendi.



Güney Kore medyası, Kuzey Koreli kaçakçılardan oluşan Free North Korea Movement adlı grubun perşembe günü, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un rejimini eleştiren 200 bin broşür, ABD doları banknotları ve K-pop yüklü USB belleklerle dolu 10 büyük balon gönderdiklerini duyurdu.



Geçen hafta, Kuzey Kore'nin içinde çöp, sigara izmaritleri ve dışkı olduğu görülen neredeyse bin balonu Güney'e gönermesi gerginlikleri arttırdı.



Seul'ün, Kore Tarafsız Bölgesi (DMZ) boyunca yerleştirilen hoparlörler aracılığıyla propaganda ve pop müzik yayınlarını yeniden başlatmayı da içeren "dayanılmaz" önlemler konusunda uyarıda bulunmasının ardından Kuzey Kore, balon uçuşlarını geçici olarak durdurmayı kabul etti.



Yonhap haber ajansına göre, aktivistlerin eylemlerine yanıt olarak Kuzey Kore'nin "kirli" kampanyasını yeniden başlatabileceği endişeleri artıyor.

Kuzey Kore, daha önce Güney Kore'yi hedef almak için kullandığı tuvalet kağıdı ve pislik miktarının "yüz katını" göndermeye hazır olduğunu belirtmişti.

"GERÇEĞİ VE SEVGİYİ GÖNDERİYORUZ"



Kaçakçı grubun yayımladığı bir fotoğrafta, bir aktivistin Kim Jong-un ve onun kız kardeşi Kim Yo-jong'un fotoğraflarının bulunduğu büyük bir poster tuttuğu görülüyor. Posterde, "Halkın düşmanı Kim Jong-un, Güney Kore halkına pislik ve çöp gönderdi, ama biz kaçakçılar, Kuzey Koreli kardeşlerimize gerçeği ve sevgiyi gönderiyoruz!" yazıyor.



Grup, 10 Mayıs'ta Güney Koreli şarkıcı Lim Young-woong'un şarkıları, diğer K-pop şarkıları ve K-dramalar içeren yaklaşık 2 bin USB bellek taşıyan balonlar gönderdiklerini ve bunun, Kuzey Kore'nin çöp dolu balonlarla karşılık vermesine yol açtığını belirtti.



Karşılıklı balon kampanyası ikili ilişkileri bozdu ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün sınır ötesi gerginlikleri azaltmayı amaçlayan 2018 anlaşmasını askıya almasına neden oldu. Bu karar, Güney Kore'nin canlı ateş tatbikatlarını yeniden başlatabileceği ve sınır yakınında Kim karşıtı yayınlara yeniden başlayabileceği anlamına geliyor.

