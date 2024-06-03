Çöp balonu gerilimi: Güney Kore, Kuzey ile anlaşmayı askıya alacak
Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler kopma noktasına geldi. Güney Kore, Kuzey Kore ile 2018'de imzalanan askeri anlaşmayı askıya alacağını açıkladı. Karar ile Kuzey'in çöp balonu provokasyonlarına sert karşılık verilmesi hedefleniyor. Anlaşmanın iki Kore arasındaki karşılıklı güven yeniden oluşana kadar askıda kalması planlanıyor.
ASKERİ GERİLİM ANLAŞMASI
Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi, Pyongyang'ın sınır ötesine yüzlerce çöp dolu balon göndermesinin ardından Seul'ün nükleer silahlara sahip Kuzey Kore ile 2018'de imzaladığı "askeri gerilimi azaltmayı" hedefleyen anlaşmayı tamamen askıya alacağını duyurdu.