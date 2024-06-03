Çöp balonu gerilimi: Güney Kore, Kuzey ile anlaşmayı askıya alacak

Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler kopma noktasına geldi. Güney Kore, Kuzey Kore ile 2018'de imzalanan askeri anlaşmayı askıya alacağını açıkladı. Karar ile Kuzey'in çöp balonu provokasyonlarına sert karşılık verilmesi hedefleniyor. Anlaşmanın iki Kore arasındaki karşılıklı güven yeniden oluşana kadar askıda kalması planlanıyor.

Çöp balonu gerilimi: Güney Kore, Kuzey ile anlaşmayı askıya alacak - 1

ASKERİ GERİLİM ANLAŞMASI

Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi, Pyongyang'ın sınır ötesine yüzlerce çöp dolu balon göndermesinin ardından Seul'ün nükleer silahlara sahip Kuzey Kore ile 2018'de imzaladığı "askeri gerilimi azaltmayı" hedefleyen anlaşmayı tamamen askıya alacağını duyurdu.

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Çöp balonu gerilimi: Güney Kore, Kuzey ile anlaşmayı askıya alacak - 2

GÜVEN TESİS EDİLENE KADAR ASKIYA ALINACAK

Seul geçen yıl Kuzey Kore'nin yörüngeye bir casus uydu yerleştirmesinin ardından anlaşmayı kısmen askıya almıştı.

Ancak son yaşanan çöp balonları olaylarının ardından “iki Kore arasındaki karşılıklı güven yeniden tesis edilene kadar '19 Eylül Askeri Anlaşması'nın tamamen askıya alınması” tartışılacak.

Çöp balonu gerilimi: Güney Kore, Kuzey ile anlaşmayı askıya alacak - 3

ÇÖPLE DOLU BİN BALON GÖNDERİLDİ

Geçtiğimiz hafta Pyongyang, Güney'deki aktivistler tarafından düzenlenen rejim karşıtı propaganda içeren broşürlere misilleme olarak Güney'e sigara izmaritleri ve muhtemelen gübre de dahil olmak üzere çöple dolu yaklaşık bin balon gönderdi.

Çöp balonu gerilimi: Güney Kore, Kuzey ile anlaşmayı askıya alacak - 4

MANTIKSIZ VE ALÇAKÇA

Güney Kore komşusunun bu son provokasyonunu “mantıksız” ve “alçakça” olarak nitelendirdi ancak son dönemdeki balistik füze fırlatmalarının aksine bu çöp kampanyası Kim Jong Un'un izole edilmiş hükümetine yönelik BM yaptırımlarını ihlal etmiyor.

Çöp balonu gerilimi: Güney Kore, Kuzey ile anlaşmayı askıya alacak - 5

BALON GÖNDERİMİ DURDURULDU

Kuzey, pazar günü balon gönderimini durduracağını açıkladı ve bunun etkili bir karşı önlem olduğunu söyledi. Ancak gerekirse daha fazlasının gönderilebileceği uyarısında bulundu.

Çöp balonu gerilimi: Güney Kore, Kuzey ile anlaşmayı askıya alacak - 6

KUZEY KORE ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ

Teknik olarak savaş halinde olan iki ülke arasındaki ilişkilerin ısındığı bir dönemde imzalanan 2018 askeri anlaşması, yarımadadaki gerilimi azaltmayı ve özellikle sınır boyunca gerilimin tırmanmasını önlemeyi amaçlıyor.

Seul'ün geçen yıl kasım ayında Pyongyang'ın yörüngeye başarılı casus uydu fırlatmasını protesto etmek için anlaşmayı kısmen askıya almasının ardından, Kuzey anlaşmadan çekileceğini açıkladı.

Çöp balonu gerilimi: Güney Kore, Kuzey ile anlaşmayı askıya alacak - 7

ASKERİ ANLAŞMA FİİLEN HÜKÜMSÜZ

Anlaşma Kuzey Kore'nin fiili terk beyanı nedeniyle “fiilen hükümsüz ve geçersiz”, ancak anlaşmanın geri kalanına uymak balonlar gibi tehditlere karşılık vermek açısından Güney'e dezavantaj sağlıyor.

Çöp balonu gerilimi: Güney Kore, Kuzey ile anlaşmayı askıya alacak - 8

Anlaşmanın askıya alınmasının “Askeri Sınır Çizgisi etrafındaki bölgelerde askeri eğitim” yapılmasına ve “Kuzey Kore'nin provokasyonlarına daha yeterli ve anında yanıt verilmesine” olanak sağlayacağı belirtildi.

Kararın yürürlüğe girmesi için salı günü yapılacak kabine toplantısında onaylanması gerekecek.

Çöp balonu gerilimi: Güney Kore, Kuzey ile anlaşmayı askıya alacak - 9

İki Kore arasındaki ilişkiler, diplomasinin uzun süredir durması ve Kim Jong Un'un silah testlerini hızlandırması, Güney'in ise başlıca güvenlik müttefiki Washington'a yaklaşmasıyla son yılların en düşük noktalarından birinde.

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