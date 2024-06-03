Çöp balonu gerilimi: Güney Kore, Kuzey ile anlaşmayı askıya alacak

ÇÖPLE DOLU BİN BALON GÖNDERİLDİ

Geçtiğimiz hafta Pyongyang, Güney'deki aktivistler tarafından düzenlenen rejim karşıtı propaganda içeren broşürlere misilleme olarak Güney'e sigara izmaritleri ve muhtemelen gübre de dahil olmak üzere çöple dolu yaklaşık bin balon gönderdi.