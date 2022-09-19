Baltık ülkeleri ve Polonya, Rus vatandaşlarına kapılarını kapattı.



AB, geçen hafta Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını 12 Eylül'den itibaren askıya alma konusunda uzlaşıya varmıştı. Ardından 4 ülke, yaptıkları ortak açıklamada, Rus vatandaşlarına vize vermeyi tümüyle durduracaklarını duyurmuştu.



Uygulama, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.



Diğer AB ülkelerine girişte de Rus vatandaşları için kurallar, artık genel koşullardan ibaret olacak. Rus vatandaşlarının vize alması zorlaşacak, başvurularda daha fazla belge istenmesi, vize işlemlerinin daha uzun sürmesi ve başvuru ücretlerinin artması söz konusu olabilecek.



Baltık ülkeleri, Polonya, Finlandiya, Çekya gibi bazı ülkeler, bir süredir bu fikri destekliyordu ancak Fransa, Almanya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi üyeler karşı çıkıyor, bunun yerine sadece kontrollerin sıkılaştırılmasını istiyordu.

İSVİÇRE BU YIL 9 BİNİN ÜZERİNDE RUS VATANDAŞINA VİZE VERDİ

İsviçre'de bu yıl 9 binin üzerinde Rus vatandaşına turist vizesi verildiği belirtildi.

İsviçreli NZZ gazetesinde yer alan haberde, Ukrayna savaşının ardından birçok Avrupa ülkesinin vize anlaşmasını iptal ettiği Rus vatandaşların seyahat rotalarını İsviçre'ye yönelttiği bildirildi.



Haberde, İsviçre makamlarının yıl başından bu yana 9 binden fazla Rus vatandaşının vize başvurusunu onayladığı ve gelen turistlerin çoğunlukla 3 günden fazla ülkede kaldığı kaydedildi.



Başka ülkelerden vize alıp İsviçre'ye kara yoluyla giren Rus vatandaşlarının da olduğu ifade edilen haberde, temmuzun sonuna doğru İsviçre genelindeki otellerin, Rus turistler için 61 bin 214 rezervasyon yaptığı bilgisi verildi.



Birçok Avrupa ülkesi Ukrayna'ya saldırılardan ötürü Rusya ile vize anlaşmalarını iptal ederken, İsviçre'nin bu konuda adım atmaması tepkilere neden olmuştu.



Gelen tepkiler üzerine hükümet 16 Eylül'de Rusya'ya vize kolaylığı sağlayan anlaşmayı tek taraflı feshettiğini duyurmuştu.

