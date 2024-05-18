Slovakya Başbakanı Fico'nun durumu ciddiyetini koruyor

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Durumunun stabil olduğunu söyleyen yetkililer, hayati tehlikesinin hala bulunduğunu belirtti.

Hükümet bakanları, Fico'nun iki saat süren ameliyatın iyileşmesi konusunda iyimser bir görünüme yol açtığını söylesede, başkent Bratislava'daki bir hastaneye gidecek kadar sağlıklı olmadığını belirtti.

Savunma Bakanı Robert Kalinak, "Geçtiğimiz birkaç gün içinde doktorların, hemşirelerin ve tüm sağlık personelinin elinden birçok mucizeler meydana geldi" dedi. "Bu olumlu tahmine istikrarlı bir şekilde yaklaştığımız için şükran sözcükleri bulamıyorum." diye konuştu.

ZANLILAR GÖZALTINDA



Slovak devlet medyasına göre Fico'nun sağlık durumuyla ilgili güncelleme, kendisine suikast girişiminde bulunmakla suçlanan adamın ilk kez mahkemeye çıktığı sırada yayınlandı.

Slovak mahkemesi Başbakan Fico'ya suikast girişimi gerçekleştiren zanlının gözaltında tutulmasına karar verdi.