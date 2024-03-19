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Bankada sistem arızası: Milyonlarca dolar çekildi

Etiyopya Ticaret Bankası'ndaki sistem arızası nedeniyle, bankadan yaklaşık 40 milyon dolar çekildiği öğrenildi. Paranın büyük kısmının öğrenciler tarafından çekildiği belirtildi.

Bankada sistem arızası: Milyonlarca dolar çekildi

Ticaret Bankası'nda yaşanan sistem arızası nedeniyle bankadan milyonlarca çekildi.

Sistem arızadan sonra bankanın işlemleri dondurması birkaç saat sürdü.

''PARANIN BÜYÜK KISMINI ÖĞRENCİLER ÇEKTİ''

Ticaret Bankası'nın Başkanı Abe Sano, "Paranın büyük kısmı öğrenciler tarafından çekildi." dedi.

ATM'LERDE UZUN KUYRUK OLUŞTU

Üniversite kampüsündeki ATM’lerde uzun kuyruklar oluştu.

82 YILLIK BANKANIN 38 MİLYONDAN FAZLA MÜŞTERİSİ VAR

82 yıl önce kurulan Etiyopya Ticaret Bankası'nda 38 milyondan fazla kişinin hesabının bulunduğu belirtiliyor.

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