İsrail güçleri Refah'ta dün akşamdan bu yana 30 Filistinli'yi öldürdü

İsrail güçleri, Gazze'in güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenledi.

Wafa haber ajansının bildirdiğine göre Refah'taki valilik bölgesine yönelik saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, İsrail savaş uçaklarının Tal as Sultan mahallesindeki bir apartmanı hedef aldığını söyledi.



İsrail, dün akşam Gazze'nin en güney şehri Rafah'ta üç ayrı hava saldırısında, aralarında 6 kadın ve 5 çocuğun da bulunduğu en az 22 kişiyi öldürdü.

Sivil savunma ve hastane yetkilileri bu bilgiyi doğruladı.



Bu saldırılardan birinde beş günlük bir bebek de hayatını kaybetti.



Saldırılar, Rafah'ın doğusundaki Salam mahallesinde bulunan ve merkezi Rafah'ta yer alan üç evi hedef aldı.



Sivil savunma ekipleri ve ambulans görevlileri enkazı aramak ve yaralıları hastanelere taşımak için bölgeye hızlıca gitti.



İlk saldırı, Rafah'ın doğusundaki Salam mahallesindeki Abu Taha ailesinin evine isabet etti ve Abu Yousef al-Najjar hastanesindeki kayıtlara göre en az 11 kişi hayatını kaybetti.



Hayatta kalanlardan biri olan Mahmoud Abu Taha, "Evlerimizde oturuyorduk, sonra ev bombalandı ve hiçbir şey bilmiyorduk. Herkes kendi yatağında uyuyordu" dedi.