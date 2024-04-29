İsrail savaş uçakları Refah'ta sivillerin yaşadığı evi vurdu: 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 3'ü kadın olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Gazze'ye bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'i çocuk, 10'u kadın olmak üzere 25'e yükseldi.

İsrail savaş uçakları Refah'ta sivillerin yaşadığı evi vurdu: 4 kişi hayatını kaybetti

ordusunun 'ye bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'i çocuk, 10'u kadın olmak üzere 25'e yükseldi.

resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Refah'ın batısındaki Tel Sultan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü kadın olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze'ye bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 5'i çocuk, 10'u kadın olmak üzere 25'e yükseldi.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısındaki tarım arazileri ile Zevayde bölgesinin batısındaki sivil yerleşim alanlarını bombaladı.

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