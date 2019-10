Türkiye'nin "Barış Pınarı" harekatı yabancı gazetelerin manşetlerinde. Amerikan basını, hedefe operasyona yeşil ışık yakan ABD Başkanı Donald Trump'ı aldı. Operasyon haberleri, Trump'ın azil soruşturmasıyla birlikte verildi.



"CNN International" televizyonu, Trump'ın "Kürtler Normandiya çıkarmasında bize yardım etmedi" sözünü manşetine taşıdı.



Amerikan Başkanı Trump'ın İkinci Dünya Savaşı'na gönderme yapan sözlerinin kendi partisinde Trump'a yönelik öfkeyi büyüttüğünü yazdı.



Washington Post Gazetesi'nde, "Türkiye Trump'ın tehditlerinin sınırlarını test ediyor" başlıklı bir makale yayımlandı. Yazıda Ankara'nın Suriye'de ne kadar ilerleyeceğinin Washington'da bilinmediği belirtildi. Trump'ın, Türkiye'yi ekonomik olarak hedef alabileceği tehdidi hatırlatıldı. Ancak bu tehdidin Ankara'ya geri adım attırmayacağı yorumu yapıldı.



New York Times gazetesi, Türk askerinin 6 saat süren hava saldırısının ardından sınırı geçtiğini duyurdu. Trump'ın operasyona "onay" verdiğine vurgu yapıldı. Kongre üyelerinin Trump'ı ihanetle suçladığına dikkat çekildi.



Fransız Le Figaro gazetesi, "Ankara, Suriye'nin kuzeyinde atağa geçti" başlığını attı.



Sol eğilimli Liberation gazetesi ilk sayfasını tamamen operasyona ayırdı. "ABD'den serbestçe hareket etme onayı alan Türkiye Fırat'ın doğusunda harekat başlattı, Avrupalılar tepkili" ifadelerini kullandı.



Le Parisien gazetesine mülakat veren Fransa eski Cumhurbaşkanı François Holland Amerikan askerinin geri dönerek tampon bölge oluşturması çağrısında bulundu.



Barış Pınarı Harekatı İngiliz basınında da geniş yer buldu. Hemen her gazete konuyla ilgili yorum yazılarına yer verdi.



The Guardian gazetesi, Türkiye'nin bilinmezliklerle karşı karşıya olduğunu yazdı. Gazete Amerikalı yetkililerin çok büyük çaplı bir harekat beklemediğini iddia etti. The Guardian, "Suriye içinde muharebe noktaları oluşturmakta sınırlı kalabileceği tahmin ediliyor" dedi.



Financial Times harekatın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halk desteğini artırabileceğini yazdı. Gazete, operasyonun ekonomik riskler taşıdığına dikkat çekti.