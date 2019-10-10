Rusya, Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anladıklarını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD’nin bu bölgede attığı adımların sonucu" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ile Şam yönetimi arasında diyalog başlatılmasını isteyeceklerini de söyledi.
İran'dan gelen açıklamada ise, Türkiye'den Suriye'deki operasyonlarına son vermesi isterdi.
İtalya ise operasyonun kabul edilemez olduğunu belirterek, bölgede acil ateşkes için çağrıda bulundu.
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan gelen açıklamada da Türkiye'nin attığı adımların Suriye'de Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen barış sürecinin önündeki başka bir engel daha olacağı savunuldu.
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