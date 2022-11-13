Belçika gençlere yönelik alkol reklamlarını yasaklıyor

Belçika Federal Sağlık Bakanı Vandenbroucke tarafından hazırlanan ve bakanlar kurulunca onaylanan plana göre, gençlere yönelik alkol reklamı yasaklanacak. Hastane kantinlerinde, soğuk içecek otomatlarında ve gece saatlerinde akaryakıt istasyonlarında alkol satışı yapılmayacak.

Belçika gençlere yönelik alkol reklamlarını yasaklıyor

'da gençlere yönelik reklamları yasaklanacak, akaryakıt istasyonlarında gece saatlerinde alkol satışı yapılmayacak.

Belçika medyasında yer alan haberlere göre, Federal Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke'nin hazırladığı plan, bakanlar kurulunca onaylandı.

Plana göre, dergilerde, gazetelerde, çocuk ve gençlere yönelik filmlerin gösterildiği sinemalarda ve söz konusu kitleye yönelik dijital medyada alkol reklamları yapılamayacak.

Akaryakıt istasyonlarında 22.00 ila 07.00 saatlerinde alkol satışı yasak olacak.

Hastane kantinlerinde ve otomatlarda alkollü içecek satılmayacak.

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