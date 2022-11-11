Belçika'da 4 gün çalışma başlıyor

Belçika'da federal hükümetin Haziran ayında kabul ettiği "Yeni İş Gücü Anlaşması" yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre, çalışanların mesai saatleri, maaşları ve sosyal hakları aynı kalacak ancak 5 gün yerine 4 gün çalışma imkanı sağlanacak. Çalışanların huzuru, rahatlığı ve iş dışında da kendilerine vakit ayırabilmelerine imkan sağlanmasının amaçlandığı düzenleme ile çalışanlar günde 9,5 saat, haftada toplam 38 saat çalışıp, 3 gün izin yapabilecek. Düzenlemede çalışanların mesai saatleri dışında mesajlara ve e-postalara bakmama hakları da bulunuyor.

Belçika basınında yer alan habere göre, 20 Kasım'da uygulanmaya başlanacak düzenleme, özel sektör çalışanlarını kapsayacak. 4 günlük mesai, çalışanların talebine bağlı olarak gerçekleştirilecek.

Öten yandan geçen aylarda da İngiltere'de "Haftada 4 gün çalışma" denemesi yapılmış ve katılan şirketlerin yüzde 86'sı 4 gün çalışma politikasını sürdüreceklerini belirtmişti.